Economista recomienda endeudamiento que sirva para generar inversiones adecuadas

Tegucigalpa – Para el ex presidente del Colegio Hondureños de Economistas (CHE), Julio Raudales, para generar empleos en el país lo más importante es recuperar la confianza, eliminar la incertidumbre y mejorar las capacidades de los trabajadores mediante la creación de programas que permita a los jóvenes emplearse rápidamente. Además, señaló que debe darse énfasis a la educación y a la salud.

El economista indicó también que a la empresa privada se le deben dar espacios para que pueda generarse confianza para que inviertan adecuadamente.

“Uno de los grandes problemas que hay es que la empresa se va, busca mejores horizontes en otros países debido a que no hay condición es adecuadas en el país entonces el rol del estado en este caso es generar confianza para que el empresario pueda invertir tranquilamente y generar ganancias que es lo que andas buscando ellos”, insistió.

Raudales considera que hay espacio para endeudamiento, pero enfatizó que lo más importante es que sea una deuda que sirva para generar inversiones adecuadas. “Tiene bastantes riesgos el gobierno, yo creo que el más importante tiene que ver con el tema energético y con la generación de certidumbre para crear empleo”, destacó. VC