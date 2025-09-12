Economista prevé un 12 % de déficit fiscal presupuestal en 2026

Tegucigalpa – Para el economista Walter Romero las expectativas con el presupuesto para 2026 no son halagadoras porque el gobierno de Xiomara Castro seguirá aumentando la cifra y manteniendo el déficit fiscal presupuestario.

“Estamos hablando de cerca de 12 % del Producto Interno Bruto (PIB), es decir un endeudamiento de cerca de 80 mil millones más los 30 mil millones de deuda flotante que anda todos los años, estamos hablando de que ese valor de alrededor de 120 mil millones de lempiras”, dijo.

Romero indicó que desde su punto de vista “no es correcto, es inmoral porque seguimos endeudando a las actuales y futuras generaciones para tener un alto gasto político activo que no produce nada más que pobreza y miseria en el país”.

El experto en economía señaló que el presupuesto general de Honduras debería ir a la baja, reduciendo el gasto corriente y eliminar las partidas confidenciales y darse una verdadera inversión social que no es más que medicinas en los hospitales, infraestructura hospitalaria y educativa, internet en las escuelas, pero no darle bonos y comida a la gente. VC