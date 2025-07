Economista prevé estabilización del tipo de cambio al acercarse las elecciones generales

Tegucigalpa – El director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Ricardo Matamoros, estimó que muy probablemente al acercarse las elecciones generales del 30 de noviembre, el tipo de cambio se estabilice.

“Nosotros estimamos que, con estos nuevos créditos, más lo que hacen falta, muy posiblemente en los últimos meses, posiblemente lo que nos vemos acercando a las elecciones digámoslo así, el tipo de cambio se va a estabilizar”, dijo, aunque aclaró que “no va a regresar a los niveles anteriores”.

El economista explicó quizá no llegue a los 27 lempiras, “por lo menos en este año, insistimos creemos que en los últimos meses se va a estabilizar luego, porque muy posiblemente en los próximos meses las remesas más bien se aceleren, por el tema de TPS”.

Para el economista, no sería extraño que la desaceleración del deslizamiento de la moneda se use como estrategia política, “recordemos que no solamente de este gobierno sino que durante años, esta ha sido una práctica que conforme se acerca el ciclo electoral y aprovechando un fenómeno sociológico y psicológico ampliamente estudiado en nuestro país, que tiene que ver con memoria de corto plazo, al momento de tomar decisiones pues los gobiernos suelen sacarte un arsenal de acciones y estrategias justamente para aminorar o relajar aquellas acciones en este caso económica, que de repente están afectando el pueblo hondureño”.

Pero Matamoros insistió en que, si se llega a estabilizar el tipo de cambio, “siempre nos gusta decir que hemos resuelto el gran problema estructural que tenemos y es que importamos mucho más, pero es mucho más de lo que nosotros exportamos”.

Ese balance, agregó en entrevista a Radio América, es lo que genera esta presión sobre el tipo de cambio, que, en la actualidad, según el portal web del Banco Central de Honduras (BCH), es de 26.2182 lempiras por un dólar. VC