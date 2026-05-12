Economista pide no politizar acuerdo con el FMI y advierte que el principal problema sigue siendo la ENEE

Tegucigalpa – El economista Wilfredo Díaz señaló que existen sectores que “llevan agua a su molino” con el acuerdo alcanzado entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que consideró necesario aclarar varios puntos sobre el alcance y objetivo del convenio.

En su cuenta de X, Díaz explicó que el acuerdo es a nivel de país y no de partido político, además destacó que este proceso es particular porque trasciende dos gobiernos de distintos institutos políticos, lo que implica que los criterios de desempeño, metas indicativas y estructurales se mantienen, aunque puedan registrarse leves modificaciones.

El especialista sostuvo que el principal problema económico del país continúa siendo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), una situación que se arrastra desde hace más de 30 años.

Asimismo, cuestionó la práctica de atribuir los resultados positivos únicamente a figuras políticas, señalando que el acuerdo con el FMI representa un beneficio para Honduras en términos de estabilidad y credibilidad macroeconómica.

“El acuerdo es un mecanismo que otorga tranquilidad macroeconómica a través de recomendaciones técnicas que buscan mejorar el desempeño de una economía. ¿Son perfectas estas recomendaciones? No”, expresó el economista.

Díaz añadió que es fundamental que el equipo técnico del gobierno tenga la capacidad de adaptar las recomendaciones del organismo internacional a la realidad nacional, con el fin de cumplir las metas establecidas. En resumen, no crea todo lo que dice alguien con intereses políticos, siempre contraste fuentes, remarcó.

Finalmente, llamó a la población a contrastar la información y no dejarse llevar por discursos con intereses políticos.

Las declaraciones del economista se producen luego que el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades hondureñas alcanzaran un acuerdo a nivel técnico sobre políticas y reformas para completar las cuartas y quintas revisiones de los acuerdos en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA), que permitirá a Honduras acceder a 245 millones de dólares. LB