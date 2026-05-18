Economista pide al BCH mantener disciplina monetaria ante aumento de la inflación

Tegucigalpa – El economista Julio Raudales consideró fundamental que el Banco Central de Honduras (BCH) mantenga la disciplina monetaria para evitar un mayor incremento de la inflación en el país, en medio del impacto generado por el alza internacional del petróleo.

Raudales explicó que la inflación interanual pasó de 3.5 % en marzo a 5.5 % en abril, lo que supera el rango de tolerancia y reflejando presiones sobre el costo de vida de los hondureños.

Entre las medidas recomendadas, Raudales mencionó el control de la emisión monetaria, la reducción de excesos de liquidez y un manejo adecuado del tipo de cambio para contener el impacto económico.

“Creo que es importante que el Banco Central mantenga la disciplina monetaria para evitar que se vaya a producir un incremento mayor”, manifestó.

El economista recordó que Honduras ya enfrentó una situación similar durante la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando el barril de petróleo alcanzó los 140 dólares y la inflación nacional cerró en 9.8 %, la más alta de Centroamérica.

De esta forma, advirtió que el país podría cerrar 2026 con una inflación de dos dígitos si continúan las presiones internacionales y no se mantiene un adecuado control monetario. AD