Economista Lagos advierte que el nuevo gobierno heredará “bomba de tiempo” tras aumento de 4 % a la tarifa eléctrica

Tegucigalpa – El economista Roberto Lagos afirmó que el próximo gobierno heredará una “bomba de tiempo” tras el aumento de 4 % a la tarifa de energía eléctrica.

El día anterior, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) anunció un incremento de 4 % a la tarifa energética en el primer trimestre del presente año.

En ese sentido, comentó que el impacto es para todos los hondureños porque tendrán que pagar mayor costo.

Lagos explicó que el problema del costo de energía es que se tiene que utilizar recursos del Tesoro para estar compensando no subir las tarifas, es decir, subsidios.

No obstante, indicó que cuando se presiona las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) hay un ciclo repetitivo porque se coloca endeudamiento o bono soberano para pagar a los generadores, pero no se ataca el problema solo se mantiene.

Aconsejó al nuevo gobierno que tenga un plan de reforma del sector eléctrico y defina si la ENEE se debe declarar como empresa insolvente.

“Con este modelo actual vamos a seguir en el mismo problema, y uno de las principales razones por las que no se atrae inversión extranjera directa es el costo de energía”, argumentó.

El economista señaló que si la estatal eléctrica es insolvente genera presión sobre las finanzas públicas y le hereda una bomba de tiempo al nuevo gobierno. AG