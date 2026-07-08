Economista insta al Gobierno a corregir el rumbo para fortalecer la economía y el empleo

Tegucigalpa – El economista Alfonso Díaz Narváez consideró que el Gobierno todavía está a tiempo de realizar rectificaciones que permitan fortalecer su gestión y responder a las expectativas de la población en materia económica y social.

Según el analista, la administración inició su mandato «con mucha fuerza», pero con el paso de los meses esa dinámica se ha ido diluyendo, debido a la falta de claridad en algunas políticas específicas. En ese sentido, señaló que al cierre del año será necesario evaluar el desempeño del gabinete de gobierno para identificar los liderazgos que puedan potenciar y redireccionar la gestión.

Díaz Narváez sostuvo que aún existe un tiempo prudencial para aplicar correctivos, especialmente si el partido oficialista aspira a mantenerse en el poder mediante una futura reelección.

Agregó que la ciudadanía ha demostrado en los últimos procesos electorales una alta participación y una clara demanda de cambios concretos.

El economista afirmó que entre las prioridades del Gobierno deben estar el saneamiento de las finanzas públicas, el equilibrio en el uso del presupuesto, una adecuada administración de la deuda y el fortalecimiento de la inversión pública para impulsar proyectos que respondan a las necesidades de la población.

Asimismo, Díaz Narváez, destacó que existen grandes expectativas en torno a la generación de empleo, la atracción de inversión extranjera y la instalación de nuevas empresas que contribuyan al crecimiento económico. También subrayó la importancia de implementar medidas que ayuden a reducir el costo de la canasta básica y controlar la inflación.

Finalmente, Díaz Narváez señaló que Honduras debe ampliar sus exportaciones mediante un incremento en la producción y el fortalecimiento de las empresas nacionales, lo que, a su juicio, permitirá crear más oportunidades de empleo y promover un crecimiento económico sostenido. LB