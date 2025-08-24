Economista de la UNAH proyecta aumento en el presupuesto de 2026 al par de más endeudamiento

Tegucigalpa – El economista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Sergio Zepeda, estimó que el crecimiento del Presupuesto General para el 2026 sería del 6% y que se recurrirá a más endeudamiento para su financiamiento.

“Hablar de un crecimiento del 6 % en el presupuesto general refleja a que nos estamos anticipando a que este crecimiento puede estar acorde al nivel de inflación que podemos presentar al cierre del año”, dijo el economista.

Consideró como natural un aumento del presupuesto general explicando que es parte de la formulación, prioridades y las variables macroeconómicas.

Aunque señaló que se debe revisar como se destinarán los recursos del presupuesto general y cuáles serán sus prioridades.

Detalló que el servicio de deuda del país es alrededor de 67 mil millones de lempiras debido a los nuevos compromisos adquiridos y los que fueron heredados por el actual gobierno.

Zepeda indicó que el aumento al presupuesto general puede ocasionar recurrir al endeudamiento interno y externo señalando que los ingresos tributarios del gobierno no compensan el incremento.

Añadió que esto puede comprometer al nuevo gobierno en cuanto al destino y uso de los recursos del presupuesto general. AG