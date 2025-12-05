Economista de Cohep urge al próximo gobierno a priorizar la generación de empleo

Tegucigalpa – El oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Alejandro Kaffati, alertó este viernes sobre la delicada situación económica que atraviesa Honduras y advirtió que el próximo gobierno deberá priorizar “sí o sí” la agenda económica si pretende recuperar la estabilidad y la confianza en el país.

– Honduras enfrenta un “panorama económico gris” remarca el economista.

Kaffati explicó que, aunque a nivel macroeconómico algunas cifras parecen positivas, la realidad en el terreno es distinta. “Seguimos teniendo otros decrecimientos que no están garantizando la generación de empleo en el país”, afirmó. Señaló que sectores clave como el agrícola llevan más de cinco años rezagados sin que se hayan implementado las medidas necesarias ni las propuestas de política pública para impulsarlos.

El economista subrayó que Honduras continúa generando más empleo en la informalidad que en la formalidad, lo que profundiza el círculo de pobreza y desigualdad. “Somos el país de Centroamérica con el porcentaje de hogares en condiciones de pobreza más alto de la región. Esto solo genera desesperanza y migración”, sostuvo.

Además, recordó que la economía hondureña depende en gran medida de las remesas y de la inversión extranjera directa, pero ningún país puede salir adelante sin incentivar tanto la inversión extranjera como la nacional. Según Kaffati, alrededor de seis millones de hondureños viven en condiciones de pobreza, y mientras no existan políticas que reactiven la economía y promuevan nuevos puestos de trabajo, esta situación persistirá.

“En los últimos tres o cuatro años no hemos generado propuestas para crear empleo, reactivar el sector económico ni controlar los niveles de endeudamiento, que ya superan los 17,000 millones de dólares entre deuda interna y externa”, advirtió.

Ante este contexto, insistió en que el principal problema del país continúa siendo la falta de empleo formal y que para resolverlo se requiere generar certidumbre jurídica, resolver los conflictos relacionados con tierras, atraer inversión y garantizar estabilidad a los ciudadanos y a los empresarios.

Kaffati concluyó señalando que el nuevo gobierno “va a tener un trabajo muy fuerte” en materia económica y que solo generando empleo será posible revertir los altos niveles de pobreza y desigualdad que afectan a la población hondureña.LB