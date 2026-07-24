Economista considera que suspensión del TLC con China refleja falta de beneficios para Honduras

Tegucigalpa – El economista Roldán Duarte consideró que la decisión de no avanzar con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Honduras y China responde a la falta de ventajas comerciales que Honduras obtenía en la negociación.

Duarte explicó que uno de los principales objetivos era lograr mejores condiciones para la exportación de productos hondureños como el café y el camarón, además de atraer inversiones chinas hacia el país.

Sin embargo, señaló que esos beneficios no se concretaron, por lo que calificó como «normal» que el convenio permanezca sin firmarse.

El analista sostuvo que las negociaciones se desarrollaron en condiciones desiguales debido a la diferencia de tamaño entre ambas economías.

«Era un país muy grande negociando con un país enano», expresó, al señalar que no se logró reducir la asimetría comercial existente entre ambas naciones.

Asimismo, indicó que, independientemente del futuro del tratado, el intercambio comercial entre ambos países continuará, por lo que los productos chinos seguirán llegando al mercado hondureño.

El académico advirtió que esa creciente presencia de mercancías representa un reto para los pequeños empresarios nacionales, quienes, enfrentan mayores dificultades para competir frente a productos importados a bajo costo. AD