Economista advierte impacto de altos costos energéticos en rubro empresarial

Tegucigalpa– El especialista, Mario Sosa, advirtió que el incremento en los costos de los energéticos tiene efectos directos en los presupuestos de las empresas hondureñas.

“Los energéticos afectan la función de producción de las empresas, aumentando los costos y generando presión inflacionaria” señaló, el economista.

De acuerdo con Sosa, Honduras necesitará cada vez más divisas para cubrir la factura petrolera, situación que también repercute en la balanza comercial del país.

Sosa consideró que es necesario impulsar medidas que reduzcan los costos energéticos a nivel individual, entre ellas fortalecer el transporte público, y ahorrar energía eléctrica para disminuir el consumo.

El economista añadió que el gobierno debe enviar señales claras sobre las acciones orientadas a mejorar la eficiencia energética para que la ciudadanía pueda dar su aporte ante esta crisis. AD