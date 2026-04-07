Economía hondureña enfrenta presiones por inflación y altos precios del petróleo, reporta boletín de Cohep

Tegucigalpa- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) informó en su boletín económico de marzo de 2026 que la actividad económica del país mantiene un crecimiento moderado, aunque con señales de desaceleración y riesgos externos que podrían afectar su desempeño en el corto plazo.

De acuerdo con el informe, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento de 3.3% en enero de 2026, inferior al 4.5% reportado en el mismo período de 2025. Este dinamismo fue impulsado principalmente por el sector financiero, telecomunicaciones y actividades agropecuarias, evidenciando una expansión concentrada en sectores específicos.

En materia de inflación, el documento del Cohep señala que en febrero de 2026 se ubicó en 3.46%, mostrando una reducción interanual; sin embargo, la inflación en alimentos alcanzó 4.20%, reflejando presiones persistentes en productos esenciales como combustibles, transporte y bienes básicos.

El boletín también destaca que Honduras recibió un récord de 12,211.9 millones de dólares en remesas durante 2025, equivalente al 27% del Producto Interno Bruto (PIB), aunque advierte que su crecimiento se ha moderado en 2026.

En el ámbito internacional, el precio del petróleo ha experimentado un incremento significativo, alcanzando cerca de 99 dólares por barril a inicios de marzo, lo que representa un factor de presión para la economía hondureña debido a su alta dependencia de la importación de combustibles. Es de hacer notar que a la fecha la variación ha seguido al alza.

El Cohep advierte que estos factores podrían traducirse en mayores costos de producción, presión fiscal por subsidios a los combustibles y pérdida de competitividad empresarial, además de riesgos asociados a la desaceleración económica de Estados Unidos y posibles cambios en políticas migratorias y comerciales.

Finalmente, el informe señala que el contexto económico actual exige medidas prudentes y ajustes en la política fiscal para mitigar los impactos y sostener la estabilidad económica del país.LB