Eclipse total lunar se podrá observar desde Honduras este martes

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), informó que el eclipse total lunar se podrá observar de forma parcial desde el territorio hondureño este martes.

El eclipse total lunar iniciará a las 3:50 de la madrugada de este martes y se podrá observar sin protección, indicó la dependencia estatal.

Un eclipse es la ocultación transitoria total o parcial de un astro por interposición de otro, en este caso la tierra en su órbita alrededor del Sol se interpondrá entre el Sol y La Luna.

Cabe señalar, que aunque estas combinaciones ocurren cada mes aproximadamente, también debe coincidir el plano orbital de la Luna con el de la Tierra, en los puntos de intersección orbitales conocidos como nodos.

El evento de esta madrugada tendrá una duración de 3 horas y 27 minutos.

En Honduras no se verá completamente, aunque sí se podrá presenciar una parte de la totalidad de este evento astronómico.

Iniciará a las 3:50 am (ingreso a la Umbra), comenzando a adquirir una tonalidad rojiza hasta alcanzar el máximo 5:34 am, justo antes de salir el Sol, el eclipse finalizará a las 6:17 am, pero ya no será visible al estar la Luna bajo el horizonte. (RO)