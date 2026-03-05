Dybala recae de su lesión en la rodilla izquierda

Roma – El argentino Paulo Dybala, atacante del Roma, tuvo que abandonar este jueves el entrenamiento de su equipo por molestias en la rodilla izquierda, la misma que le impide jugar desde el pasado 25 de enero.

Dybala, que ya entró en la convocatoria para el reciente duelo ante el Juventus, aunque sin minutos, comenzó el entrenamiento junto al resto de sus compañeros, pero se vio obligado a parar a los pocos minutos por molestias en la misma rodilla que le obligó a parar el pasado 25 de enero, en el duelo de la Serie A ante el Milan.

La ‘Joya’, que estrenó paternidad recientemente, es por tanto duda para el próximo duelo de los de Gian Piero Gasperini ante el Génova, precisamente entrenado por Daniele De Rossi, leyenda romanista y extécnico de la ‘Loba’.

En caso de no jugar el duelo ante el Génova, sería el decimocuarto de la temporada que no disputa por problemas físicos.

El argentino, que está en su cuarta temporada en el club ‘giallorosso’, encara una fase crucial de su carrera, pues termina contrato a final de campaña con 32 años, entre rumores de su posible vuelta a Argentina. EFE