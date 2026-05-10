Dybala: «Probablemente el derbi será mi último partido ante la afición»

Roma- El argentino Paulo Dybala, delantero del Roma, afirmó este domingo que «probablemente» el partido contra el Lazio, correspondiente a la penúltima jornada liguera, será el último que juegue ante la afición romanista, ya que es «aquello que dice el contrato».

«El contrato dice que probablemente el derbi (contra Lazio) será mi último partido ante la afición del Roma. Aún no he tomado una decisión, pero eso es lo que dice el contrato. Mi opinión me la guardo para mí», afirmó a Sky tras el partido de este domingo contra el Parma, en el que el conjunto ‘giallorosso’ se impuso por 2-3 y en el que el argentino brilló.

«¿Si el club se ha puesto en contacto conmigo? No», respondió tajante el ídolo de la afición de la ‘Loba’.

El Roma juega la trigésima séptima jornada de liga frente al Lazio el próximo 17 de mayo, antes de que concluya la liga el 24 en su visita ante el Hellas Verona.

Dybala, que atravesó durante esta temporada molestias físicas que le mantuvieron un tiempo lejos del terreno de juego, firmó con el Roma en julio de 2022 un contrato por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2025, un acuerdo que se cerró tras aceptar la oferta del club entrenado entonces por José Mourinho.

En enero de 2025, el Roma confirmó que el contrato de Dybala se renovó automáticamente hasta junio de 2026 tras cumplirse los requisitos de minutos mínimos disputados.

En el verano de 2024, el Al-Qadsiah saudí presentó varias ofertas al jugador, incluida una propuesta de hasta 25 millones de euros por temporada durante tres años, que el Roma no veía con malos ojos debido al elevado salario del futbolista y a la posibilidad de ingresar una cantidad por el traspaso.

Sin embargo, Dybala rechazó las propuestas y decidió continuar en el club. EFE/ir