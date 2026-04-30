‘Dutton Ranch’, ‘Rick y Morty’ o ‘Spider Noir’, protagonistas de las series de mayo

Redacción Internacional – La expansión del universo de Yellowstone con ‘Dutton Ranch’, el estreno de la segunda temporada de ‘Berlín y la dama del armiño’ del mundo de ‘La casa de papel’, la novena temporada de ‘Rick y Morty’ y ‘Spider Noir’ con Nicolas Cage, son las propuestas más destacadas en las plataformas para mayo.

– ‘Dutton Ranch’ (Paramunt+ – 15 mayo)

La nueva serie del universo ‘Yellowstone’ está protagonizada por Cole Hauser y Kelly Reilly, que retoman sus papeles como Rip Wheeler y Beth Dutton. La trama sigue a la pareja en su intento de construir una nueva vida en Texas, lejos del pasado, mientras se enfrentan a un entorno hostil y se ven obligados a enfrentarse a un despiadado rancho rival que trata de proteger su imperio.

– ‘Spider-Noir’ (Prime Video – 27 mayo)

La esperada ‘Spider-Noir’, protagonizada por Nicolas Cage en su primer gran papel en una serie, se podrá ver en dos versiones visuales: ‘Auténtica Blanco y Negro’ o ‘True-Hue a Todo Color’, a gusto del espectador. Basada en un universo alternativo dentro de la saga de Spider-Man, la historia sigue a Ben Reilly, un detective privado en el Nueva York de los años 30 que se enfrenta a su pasado tras una tragedia personal.

– ‘The Boroughs’ (Netflix – 21 mayo)

Los hermanos Duffer son los productores ejecutivos de esta serie que de alguna manera replica su gran éxito, ‘Stranger Things’. Ciencia ficción y terror se mezclan en esta historia protagonizada por una comunidad de jubilados (en lugar de adolescentes) a la que aceha algo mosntruoso. Alfred Molina, Geena Dabis y Bill Pulman están entre los protagonistas.

– ‘Rick y Morty’ (Max – 25 mayo)

La serie de animación insignia para adultos regresa el 25 de mayo con su novena temporada. Sus creadores, Justin Roiland y Dan Harmon, firman una nueva entrega de aventuras intergalácticas de nieto y abuelo que recorrer nuevamente el multiverso en aventuras cargadas de humor, ciencia ficción y caos.

– ‘Berlín y la dama del armiño’ (Netflix – 15 mayo)

La segunda entrega de la serie derivada del universo de ‘La casa de papel’, creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, desembarca el 15 de mayo con una trama centrada en un robo en Sevilla (Sur de España). Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez continúan en la saga, a la que se suma Inma Cuesta, José Luis García-Pérez y Marta Nieto.

– ‘RAFA’ (Netflix, 29 de mayo)

Esta serie documental deportiva reúne testimonios de quienes mejor conocen dentro y fuera de la pista al tenista Rafa Nadal. El documental, que arranca en su tierna infancia, muestra la evolución hasta convertirse en uno de los mejores tenistas de la historia y el desgaste físico y emocional que ha marcado su trayectoria.

– ‘Song of the Samurai’ (Max – 9 de mayo)

Basada en el famoso manga del mismo nombre, la serie viaja hasta Kioto a finales del periodo Edo, para seguir las intensas y apasionadas vidas de los Shinsengumi, la emblemática fuerza samurái que defendió la ciudad en los últimos años del shogunato japonés. La serie, dirigida Kazutaka Watanabe, sigue los pasos del luchador callejero Toshizo Hijikata (Yuki Yamada), que encuentra una nueva familia en sus compañeros de lucha.

– ‘Rivals’ (Disney+ – 15 mayo)

La serie original de Disney+, basada en la novela de Jilly Cooper, regresa con la primera parte de su segunda temporada en un proyecto que explora los intensos romances entre sus protagonistas —Rupert y Taggie, Freddie y Lizzie, Declan y Maud, Charles y Gerald, y Sarah y Paul—, y que se verán sacudidos por nuevos giros y conflictos.

– ‘Incondicional’ (Apple TV+, 8 de mayo)

Esta serie dramática arranca con unas vacaciones truncadas cuando Gali, una joven de 23 años, es detenida por tráfico de drogas en Moscú. Su madre, convencida de su inocencia, inicia una lucha que la llevará a adentrarse en una peligrosa red de crimen y corrupción. La serie está protagonizada por Ronn y Chamami, y cuenta con Amir Haddad, Yossi Marshek, Evgenia Dodina y Vladimir Friedman. EFE