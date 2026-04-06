Durante Semana Santa, al menos 51 personas perdieron la vida en accidentes viales en Honduras

Tegucigalpa – Daniel Molina, jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), informó hoy que durante la Semana Santa que hoy culmina un total de 43 personas perdieron la vida en accidentes viales. Pero ocho más murieron en un accidente en Santa Bárbara esta tarde.

La mayoría de estos accidentes se dieron en la zona rural y carreteras terciarias del país.

Destacó que la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) maneja otra cifra ya que sus estadísticas están basadas en movilidad por actividad turística.

No obstante, defendió que estos son datos oficiales de la DNVT.

Los accidentes viales en Honduras son una preocupación significativa, constituyendo la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios.

De acuerdo con la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, la siniestralidad vial en Honduras es una epidemia que deja miles de muertos cada año.

La imprudencia al volante y el exceso de velocidad son las principales causas de los accidentes viales en Honduras, apuntó Molina. (RO)