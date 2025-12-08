Durante el fin de semana tres menores ingresaron por quemadura por pólvora al Mario Catarino Rivas

Tegucigalpa – El doctor David Mendoza, jefe de Pediatría del hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, informó este lunes que durante el fin de semana se registró el ingreso de tres menores a causa de quemaduras por pólvora.

Dos de ellos fueron manejados ambulatoriamente ya que las lesiones fueron leves, detalló.

Sin embargo, uno de los menores sí resultó con quemaduras graves luego que le explotaran varios silbadores que guardaba en la bolsa de su pantalón.

Este menor resultó con quemaduras en sus partes íntimas por lo que fue ingresado a sala de operaciones, precisó.

Los tres menores ya fueron dados de alta, indicó al tiempo que recomendó a los padres emprender todas las medidas preventivas.

Lo mejor es no manipular ningún tipo de pólvora, zanjó.

Recordó que el año pasado se registró 20 quemados por pólvora en ese centro asistencial, este año ya suman tres y no ha iniciado la temporada festiva, reprochó. (RO)