Duodécimo tropiezo de España en 17 estrenos en el Mundial

Atlanta (EEUU) – La selección española, empatada este lunes por Cabo Verde (0-0), tropezó en 12 de sus 17 estrenos en las fases finales de los Mundiales, con apenas cinco triunfos, cinco empates y siete derrotas, con 31 goles a favor y 24 en contra.

De hecho, sólo empezó con victoria en tres de sus últimos 15 Mundiales: en 2022 contra Costa Rica (7-0), en 2006 contra Ucrania (4-0) y en Japón y Corea 2002 con un 3-1 frente a Eslovenia.

Sus otros dos éxitos iniciales fueron en sus primeras fases finales en este torneo, en Italia 1934, cuando se impuso por 3-1 a Brasil, y en Brasil 1950, cuando doblegó por 3-1 a Estados Unidos.

Sus derrotas fueron por 1-5 contra Países Bajos en 2014; por 0-1 contra Suiza en 2010; por 2-3 contra Nigeria en Francia 1998; por 0-1 con Brasil en 1986; por 1-2 contra Austria en 1978; por 1-2 con Argentina en 1966 y por 0-1 con Checoslovaquia en 1962.

El empate de este lunes fue el quinto en un inicio de Mundial de España. Los otros cuatro fueron 3-3 contra Portugal en Rusia 2018, 2-2 con Corea del Sur en Estados Unidos 1994, 0-0 con Uruguay en Italia 1990 y 1-1 con Honduras en España 1982 (1-1).

LOS 17 ESTRENOS DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL:

Estados Unidos, México y Canadá 2026: España 0 – Cabo Verde 0.

Catar 2022: España 7 – Costa Rica 0.

Rusia 2018: España 3 – Portugal 3.

Brasil 2014: España 1 – Holanda 5.

Sudáfrica 2010: España 0 – Suiza 1.

Alemania 2006: España 4 – Ucrania 0.

Japón y Corea 2002: España 3 – Eslovenia 1.

Francia 1998: España 2 – Nigeria 3.

Estados Unidos 1994: España 2 – Corea del Sur 2.

Italia 1990: España 0 – Uruguay 0.

México 1986: España 0 – Brasil 1.

España 1982: España 1 – Honduras 1.

Argentina 1978: España 1 – Austria 2.

Inglaterra 1966: España 1 – Argentina 2.

Chile 1962: España 0 – Checoslovaquia 1.

Brasil 1950: España 3 – Estados Unidos 1.

Italia 1934: España 3 – Brasil 1.

Total: 17 partidos, 5 victorias, 5 empates, 7 derrotas, 31 goles a favor y 24 en contra. JS