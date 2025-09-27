Duarte y Davinchi, novedades del Getafe; el Levante, con 5 novedades, incluyendo el hondureño Arriaga

Getafe (Madrid) – El Getafe, con las novedades en su alineación de Domingos Duarte, Davinchi y Javi Muñoz, se enfrentará al Levante, que a su vez presentará cinco caras nuevas respecto a su derrota ante el Real Madrid: Matias Moreno, Manu Sánchez, Kervin Arriaga y Roger Brugué.

El técnico del conjunto azulón retocará su alineación tras el empate en el Coliseum con el Alavés (1-1) y jugadores como Kiko Femenía, Diego Rico y Abu Kamara, empezarán el choque en el en banquillo para dar entrada a Duarte, Davinchi y Javi Muñoz con un 5-4-1 como sistema con Borja Mayoral como único atacante.

El once del Getafe lo componen: Soria; Juan Iglesias, Abqar Duarte, Djené, Davinchi; Javi Muñoz, Mario Martín, Milla, Arambarri; y Borja Mayoral.

En el Levante, el entrenador Julian Calero, dejará en el banquillo a Unai Elgezabal, Unai Pampín, Oriol Rey y Jon Ander Olasagasti. En su lugar, entran Matías Moreno, Manu Sánchez, Arriaga y Brugué.

La alineación completa del Levante es la formada por: Ryan; Toljan, Matías Moreno, Dela, Manu Sánchez; Carlos Álvarez, Vencedor, Arriaga, Brugué; Etta Eyong e Iván Romero. EFE

(vc)