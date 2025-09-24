Drew Brees, Philip Rivers y Alex Smith destacan en los nominados al Salón de la Fama 2026

Redacción Deportes – Los ex quarterbacks Drew Brees, Philip Rivers y Alex Smith se destacaron este miércoles entre los nominados para ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en el 2026.

La lista de 128 nominados al recinto que enaltece los nombres de las leyendas de este deporte desde 1963 se compone de 77 jugadores ofensivos, 42 jugadores defensivos y nueve jugadores de equipos especiales.

Dentro de esta lista Brees, Rivers y Smith encabezan a los 13 jugadores que aparecen en su primera nominación.

Drew Brees, campeón y Jugador Más Valioso del Super Bowl XLIV, quien jugó con Chargers (2001-2005), pero se convirtió en leyenda de los New Orleans Saints (2006-2020), ostenta varios récords de la NFL como el de mayor porcentaje de pases completos en un año, con 74.4 por ciento y es el principal favorito para ser admitido en el recinto.

Philip Rivers, pasador histórico de los Chargers (2004-2019), quien acabó su carrera con los Colts (2020), fue ocho veces Pro Bowl y registró una racha de 252 juegos como titular, una de las más largas para un quarterback, solo superada por Brett Favre.

El caso de Alex Smith, quien jugó con 49ers (2005-2012), Chiefs (2013-2017) y Washington (2018-2020), es un ejemplo de persistencia; se recuperó de una grave lesión que sufrió en 2018 en la pierna derecha, de la cual evitó el riesgo de amputación en una fractura compuesta que tuvo una infección de bacterias carnívoras.

La lesión requirió de 17 cirugías, pero en vez de retirarse, Smith volvió a jugar en el 2020.

Además de estos tres mariscales de campo son candidatos por primera vez al Salón de la fama el receptor Larry Fitzgerald; Greg Olsen y Jason Witten, alas cerradas; los corredores Frank Gore y LeSean McCoy; David DeCastro y Maurkice Pouncey, linieros ofensivos; Geno Atkins y Jurrell Casey, linieros defensivos; y el apoyador Thomas Davis.

El Comité de Selección del Salón de la Fama, compuesto por 50 especialistas, reducirá la lista a 25 semifinalistas a finales de este otoño.

Una nueva votación arrojará a los 15 finalistas que se debatirán en la reunión anual de selección previa al Super Bowl LX de febrero del próximo año que decidirá a los nuevos miembros de la clase 2026 del Salón de la Fama que puede estar compuesta por entre tres y cinco jugadores. EFE