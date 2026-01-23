Drástica caída de hato ganadero hondureño

Tegucigalpa – El Censo Agropecuario Nacional (CAN) revela que el hato ganadero de Honduras ha venido en declive en las últimas décadas al punto de que a septiembre de 2024, antes de la llegada del gusano barrenador al país, Honduras tenía 2 millones 252 mil 570 cabezas de ganado bovino.

El estudio presentado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), reporta que el mayor número de cabezas de ganado está en Olancho con 597 mil 22 reses, seguida de El Paraíso con 234 mil 219 cabezas y Colón con 213 mil 451.

Al hacer el comparativo del número de cabezas de res versus la población estimada en el país, unos 10 millones de habitantes, correspondería a 0.22 reses por persona.

La cifra de 2.25 millones es incluso más baja que la estimada entre 1990 y 1992, cuando el país tenía 3.5 millones de habitantes y el hato ganadero hondureño estaba estimado en 2.5 millones de cabezas.

El hato ganadero de Honduras está compuesto, además de las más de 2.2 millones de cabezas de ganado bovino; por 463 mil 510 porcinos; 114 mil 428 equinos y 52 millones 561 65 aves.

El censo agropecuario alerta por el envejecimiento y falta de relevo en el campo. Las cifras reflejan que la mayor parte de la población que trabaja en el campo, ya sea en agricultura como en ganadería equivale al 18.2 % de hombres mayores de 60 años con un total de 99 mil 574. En tanto en el otro extremo apenas hay 3 mil 552 personas. VC