Drama humano por falta de empleo, se evidencia en feria de trabajo de CCIT

Tegucigalpa – En medio de un panorama marcado por el desempleo y la incertidumbre económica, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), realiza una feria de empleo en la capital, donde decenas de personas particularmente jóvenes y profesionales acudieron con la esperanza de encontrar una oportunidad laboral.

–El desempleo juvenil continúa siendo uno de los mayores desafíos, la oferta siempre supera la demanda.

Desde tempranas horas, hombres y mujeres formaron largas filas para entregar su hoja de vida a las distintas empresas participantes. La escena reflejaba más que una búsqueda de trabajo: evidenciaba el drama humano que enfrentan miles de hondureños ante la escasez de plazas.

Los entrevistados coincidieron en que la situación del empleo en el país “está sumamente difícil”. Muchos señalaron que la cantidad de personas desempleadas supera ampliamente la oferta disponible.

Denia Silva, una joven que recientemente culminó sus estudios universitarios, expresó su deseo de encontrar una oportunidad laboral. “Recién terminé la universidad y llevo tres meses buscando trabajo. Está difícil la situación, pero aquí estamos, esperando lo que Dios disponga”, manifestó con esperanza.

Por su parte, Roberto Escoto, de 18 años y residente en una colonia capitalina, aseguró que llegó motivado a la feria. “La situación está complicada, pero uno tiene que buscar oportunidades. Estoy en la universidad y necesito recursos para continuar mis estudios”, comentó.

El profesional universitario Josué Ramírez, de 30 años, relató que lleva seis meses buscando empleo. “Aunque uno tenga título universitario, por necesidad tiene que agarrar lo que haya, porque las obligaciones no esperan”, afirmó, dejando entrever la presión económica que enfrentan muchos hogares.

Al igual que ellos, otras personas manifestaron estar dispuestas a aceptar puestos que no necesariamente correspondan a su formación académica, priorizando la urgencia de generar ingresos.

En la feria participaron varias empresas que ofertan plazas para personal universitario, técnicos y áreas de servicio al cliente. Sin embargo, la cantidad de aspirantes supera ampliamente las vacantes disponibles.

De acuerdo con estimaciones oficiales y del sector privado, la tasa de desempleo abierto en el país se sitúa en 6.14 %, con un rango que oscila entre 4.9 % y 7.2 %. Se calcula que entre 200,000 y 250,000 personas buscan empleo activamente, según estimaciones del sector privado.

El desempleo juvenil continúa siendo uno de los mayores desafíos, ya que la tasa de desocupación para jóvenes entre 15 y 29 años alcanza el 11.2 %, lo que representa aproximadamente 144,774 personas, en cifras que destaca el Cohep.

Ferias como las que realizan las distintas cámaras de comercio y esta última de la CCIT se convierten en un espacio de esperanza, pero también en un reflejo palpable de la difícil realidad laboral que atraviesa el país, donde miles de hondureños siguen tocando puertas en busca de una oportunidad que les permita el sustento diario. LB