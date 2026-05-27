‘Dragon Quest’, la franquicia que ‘paralizaba’ Japón con sus videojuegos, cumple 40 años

Tokio.- ‘Dragon Quest’, la mítica saga japonesa de rol, celebra este miércoles cuarenta años tras más de 100 millones de copias vendidas, que conforman una franquicia que llegó a colapsar calles, vaciar aulas y que obligó a sus creadores a lanzar sus entregas en fin de semana para no ‘paralizar’ el país.

El videojuego, creado en 1986 por Yuji Horii para Enix (hoy Square Enix), nació en la famosa consola NES de Nintendo con el tópico del héroe, la princesa secuestrada en apuros y los enemigos en el camino.

Cuatro décadas después, esa misma idea sigue siendo su seña de identidad, en un género donde otros competidores han multiplicado narrativas, mecánicas y personajes hasta el desgaste.

El juego que ‘paralizó’ Japón

La saga despegó rápido en el mercado asiático. Los dos primeros títulos acumularon millones de unidades vendidas, y Dragon Quest III, lanzado en 1988, batió récords aún más rápido, con un millón de copias en su primer día en el mercado.

«Los lanzamientos eran una locura, había filas de gente desde días anteriores esperando a poder jugarlo», describe a EFE Taka, un japonés de 39 años que recuerda cómo su hermano mayor fue una de las miles de personas que hicieron fila para hacerse con la tercera entrega.

Las colas ante las tiendas comenzaban la noche anterior, los estudiantes faltaban a clase, y el Ministerio de Educación del país acabó por pedir a los estudiantes que no faltaran a clase para comprar el videojuego.

La compañía también optó por tomar cartas en el asunto, trasladando a partir de entonces sus lanzamientos a los fines de semana para evitar el absentismo laboral y escolar que muchas veces provocaban sus entregas.

«Se registraron un total de 392 incidentes de menores en todo el país tras faltar a sus clases por el lanzamiento de este videojuego», narraba un presentador de televisión de la época, ante un lanzamiento que acumuló filas de cerca de 10.000 personas en el barrio capitalino de Ikebukuro.

Un triángulo creativo fiel

Detrás del éxito había tres nombres: Yuji Horii, artífice de la narrativa y diseño del juego; Akira Toriyama, el creador del legendario manga Dragon Ball; y Koichi Sugiyama, compositor de la música de la franquicia hasta su fallecimiento en 2021.

La historia era sencilla: con un puñado de monedas, una antorcha y una llave mágica, el viaje del héroe comenzaba. Desde entonces, la franquicia acumula once entregas de la saga principal, decenas de videojuegos basados en subtramas, y cerca de 100 millones de copias vendidas alrededor de todo el mundo.

Y, mientras otras sagas apostaban por la acción y los cambios, Dragon Quest hizo lo contrario, y se mantuvo fiel a una fórmula pausada donde elegir un hechizo o preparar el equipo antes de un combate podía ser tan importante como la batalla.

El viaje no se enfocaba tanto en la velocidad ni en el espectáculo, sino en caminar entre campos y aldeas, hablar con desconocidos y descubrir pequeñas historias que daban sentido al destino final.

«Las primeras entregas tenían un aspecto primitivo, simple, pero cuando pienso en videojuegos es uno de los que se me vienen a la mente», describe Taka, que empezó a jugar a ‘Dragon Quest III’ cuando era un adolescente.

Un vacío de nuevas aventuras

Tras su entrega ‘Dragon Quest XI: Ecos de un pasado perdido’ en 2017, la franquicia ha permanecido en silencio, a excepción de sus entregas remasterizadas, con la última de ellas ‘Dragon Quest VII Reimagined’ lanzada este mismo año.

Un vacío de aventuras que este aniversario podría romperse, tras varios rumores que apuntan a un nuevo lanzamiento de la saga principal o sus derivadas, aunque por el momento la compañía nipona Square Enix no ha confirmado nada.

Mientras los rumores continúan, la exposición ‘Dragon Quest: la inmersión’ abrirá sus puertas en Tokio el próximo 17 de julio para conmemorar este aniversario, con atracciones de realidad virtual, réplicas a tamaño real de las icónicas espadas de la saga y una sección dedicada a reproducir las texturas de diferentes monstruos.

«Podrás cabalgar sobre una pantera, encontrarte con monstruos y participar en batallas como si estuvieras dentro del juego», explican los organizadores en la página web de la muestra, donde los visitantes podrán «oír, tocar, y volver a recordar» cuarenta años de historia. EFE/ir