DPI rescata a hombre secuestrado y frustra pago de 300 mil lempiras en Santa Lucía

Tegucigalpa – Agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) rescataron sano y salvo a un hombre de 37 años, durante una operación ejecutada en la aldea Loma Vista, municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán.

Tras el rescate los agentes frustraron el cobro de 300 mil lempiras que presuntamente exigían los secuestradores.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, la víctima fue engañada mediante una nueva modalidad utilizada por estructuras criminales.

Las investigaciones indican que los delincuentes exigían el pago de 300 mil lempiras para liberar al empleado. Sin embargo, la rápida intervención de los agentes especializados de la UNAS permitió localizar a la víctima y evitar que se concretara la entrega del dinero.

La DPI informó que el caso continúa bajo investigación, por lo que varios de los detalles recabados hasta el momento permanecen como información preliminar y aún no han sido confirmados de manera definitiva.

Las autoridades hicieron un llamado a la población, especialmente a comerciantes y trabajadores para verificar la identidad de sus clientes y extremar las medidas de seguridad para evitar ser víctimas de este tipo de engaños utilizados por organizaciones criminales. IR