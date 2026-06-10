DPI reporta más de 183 detenidos en 2026 por violencia doméstica

Tegucigalpa – Wilfredo Maldonado, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones, informó que más de 183 personas han sido detenidas en lo que va del año 2026 por denuncias vinculadas a la violencia doméstica.

El portavoz explicó que, tras la detención, los casos son puestos a disposición del sistema judicial, siendo los tribunales de justicia los encargados de determinar la responsabilidad penal de los implicados conforme al Código Penal.

Consultado sobre la reincidencia, Maldonado reconoció que existen personas que han sido detenidas en más de una ocasión por denuncias similares, principalmente en casos de violencia doméstica.

Explicó que algunos de los detenidos logran obtener medidas sustitutivas, pero posteriormente vuelven a incurrir en conductas delictivas, lo que deriva en nuevas capturas y procesos judiciales.

El vocero también advirtió que los casos de violencia doméstica y de violencia contra la mujer pueden escalar a hechos más graves, principalmente en femicidios.

“Son situaciones que hemos mencionado, de mala convivencia dentro de las familias, y lamentablemente es ahí donde se da este tipo de situaciones”, concluyó, al referirse a la relación entre conflictos familiares y hechos violentos de mayor gravedad. AD