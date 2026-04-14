DPI libera a adulto mayor por quien pedían rescate de L. 10 millones en occidente

Ocotepeque – A través de una meticulosa investigación y la implementación de pruebas técnicas, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), logró rescatar sano y salvo a un adulto mayor por quien exigían 10 millones de lempiras a cambio de su libertad.

Las labores de búsqueda y rescate, fueron llevadas a cabo por expertos de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) en apoyo con agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), quienes, tras un exhaustivo trabajo de inteligencia, lograron localizar y liberar, sano y salvo a la víctima en una zona montañosa situada en la aldea El Zapotal, municipio de San Jorge, Ocotepeque.

Antecedentes del secuestro

De acuerdo con el informe investigativo, el incidente ocurrió el 11 de abril del presente año, cuando la víctima, un ciudadano de 77 años, se conducía a bordo de una cuatrimoto con destino a su lugar de residencia.

En el trayecto, la víctima fue interceptada por individuos desconocidos, quienes procedieron a privarlo de su libertad.

Posteriormente, los familiares de la víctima recibieron una llamada de los presuntos secuestradores, quienes exigían la suma de diez millones de lempiras a cambio de la liberación del septuagenario, según informó la Policía.

Tras la interposición de la denuncia formal, la DPI activó de manera inmediata un equipo especializado en el área, iniciando las diligencias investigativas correspondientes.

Como resultado de las acciones operativas y la presión ejercida por los equipos policiales, se logró ubicar el sitio donde la víctima permanecía retenida.

Al notar la presencia de las autoridades, los sospechosos abandonaron el lugar, dándose a la fuga con rumbo desconocido.

En ese sentido, agentes de la UNAS mantienen activos los operativos en la zona, con el propósito de identificar, ubicar y capturar a los individuos que habrían participado en el secuestro, a fin de que se les deduzcan las responsabilidades penales correspondientes conforme a ley.

Posteriormente a su rescate, la víctima fue trasladada a las autoridades de Medicina Forense para una evaluación médica y posteriormente será entregado a sus familiares, quienes expresaron su profundo alivio por su regreso seguro. JS