DPI-INTERPOL captura cuatro personas por distintos delitos en aeropuerto Villeda Morales

La Lima – Mediante coordinación internacional, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante agentes asignados a la Oficina Central Nacional (OCN-INTERPOL), en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales del municipio de La Lima, Cortés, lograron la captura de cuatro ciudadanos hondureños que tenían órdenes de captura pendientes por diversos delitos.

– Entre los delitos figuran, homicidio en su grado de ejecución de tentativa, robo agravado y deserción.

Las capturas se realizaron con apoyo de la Dirección Policial de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), luego que los sospechosos llegaran en un vuelo de deportados procedentes desde los Estados Unidos de América, siendo requeridos de inmediato por las autoridades policiales en cumplimiento a mandatos judiciales emitidos por distintos órganos jurisdiccionales.

Los capturados fueron identificados de la siguiente manera:

Un hombre de 50 fue capturado por suponerlo responsable del delito de robo agravado en perjuicio de un testigo protegido, La orden judicial fue emitida el 07 de julio de 2016 por el Juzgado de Ejecución de La Ceiba con función en Tela, Atlántida.

El segundo detenido de 26 años, se le supone responsable del delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de testigo protegido sobre quien recae una orden judicial emitida el 21 de marzo de 2023 por el Tribunal de Sentencia de Danlí, El Paraíso.

El tercer sospechoso de 32 años, fue requerido por suponerlo responsable del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de dos ciudadanos. La orden judicial data del 21 de junio de 2014, emitida por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro.

Mientras tanto el cuarto sospechoso de 42 años, fue capturado por el delito de deserción, en perjuicio de las Fuerzas Armadas de Honduras. Dicha orden fue emitida el 10 de mayo de 2004 por el Juzgado de Primera Instancia Militar de la Novena Región.

Al momento de su detención, se les leyeron y explicaron sus derechos conforme a ley, para posteriormente ser trasladados ante los juzgados correspondientes, donde se continuará con el proceso legal en su contra. JS