DPI ha detenido 310 menores por diversos ilícitos durante el presente año

Tegucigalpa – La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ha detenido a un total de 310 menores de edad desde enero hasta julio por la comisión de varios delitos, informó el portavoz Wilfredo Maldonado.

“Es lamentable informar este tipo de situaciones porque son 310 menores aprehendidos por diferentes infracciones en lo que va del 2026”, dijo el subinspector.

Detalló que los mayores ilícitos penales cometidos son: tráfico de drogas, robo, porte ilegal de arma de fuego, delitos contra la vida y delitos sexuales.

El portavoz de la DPI comparó que de enero a julio del 2025, la cantidad de detenidos de menores fueron 174.

Afirmó que que los menores son procesados en base a la Ley de la Niñez.

En otro tema, reveló que se ha desarticulado 17 estructuras criminales durante el presente año que se ha dedicado a cometer varios ilícitos como secuestros, lavado de activos, tráfico de drogas y otros. AG