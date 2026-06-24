DPI extradita desde España a supuesto integrante de la Pandilla 18 por varios delitos

Comayagua – En el marco de la cooperación policial internacional y las acciones orientadas a la localización de personas requeridas por la justicia, funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Oficina Central Nacional (OCN-INTERPOL Honduras), recibieron en el Aeropuerto Internacional de Palmerola a un ciudadano hondureño extraditado desde el Reino de España, quien era requerido por la justicia nacional por su supuesta participación en delitos de alto impacto.

El extraditado, de 41 años de edad, es originario y residente en el municipio de Pespire, departamento de Choluteca, y de acuerdo con las investigaciones, sería supuesto integrante de la estructura criminal conocida como Pandilla 18.

De acuerdo con el expediente investigativo, Elvir Molina mantiene una orden de captura emitida el 18 de abril de 2023 por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, por suponerlo responsable de los delitos de extorsión continuada, asociación ilícita y lavado de activos, en perjuicio de un testigo protegido, la seguridad interior del Estado de Honduras y la economía nacional.

Las investigaciones establecen que, entre los años 2013 y 2016, varias víctimas denunciaron ante la entonces Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) haber sido objeto de extorsiones por parte de supuestos integrantes de la Pandilla 18, entre ellos el ahora extraditado.

Según las denuncias, los afectados recibían amenazas de muerte de manera presencial, mediante notas extorsivas y llamadas telefónicas, a través de las cuales se les exigían fuertes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra su integridad física y la de sus familiares.

Asimismo, se documentó que las víctimas realizaban entregas de dinero en distintos sectores de la capital y efectuaban depósitos bancarios a cuentas proporcionadas por los extorsionadores, todo ello bajo constantes amenazas e intimidaciones.

Como resultado de las coordinaciones internacionales impulsadas por la OCN-INTERPOL Honduras, se emitió una Notificación Roja de búsqueda internacional el 21 de agosto de 2023, mecanismo que permitió ubicar y detener al sospechoso en la ciudad de Madrid, España, el pasado 7 de mayo de 2026.

Posteriormente, mediante los canales de cooperación judicial y diplomática entre ambos países, las autoridades españolas autorizaron el proceso de extradición solicitado por Honduras, logrando concretar su traslado para que responda ante los tribunales competentes.

Tras su arribo al territorio nacional, el extraditado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con el procedimiento legal establecido para que responda por los delitos que se le imputan ante los órganos jurisdiccionales competentes. JS