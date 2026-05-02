DPI ejecuta más de 70 capturas por delitos relacionados a homicidios en la última semana

Tegucigalpa – La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), reportó la ejecución de al menos 72 órdenes de captura durante la última semana por delitos vinculados a homicidios y asesinatos.

Entre ellos se encuentran varios casos vinculados a femicidios, en el marco de las acciones para combatir la violencia contra la mujer en Honduras.

El director de la DPI, comisionado Rolando Ponce Canales, aseguró que estas acciones forman parte de un trabajo constante de investigación. “La Policía Nacional a diario está ejecutando órdenes de captura y tramitando otras en casos de flagrancia”, indicó.

Ponce destacó que las capturas responden a procesos técnicos y científicos para evitar la incriminación de personas inocentes, por lo cual algunas demoran varios años en realizarse.

“La ley tarde o temprano los va a alcanzar, donde se metan, donde se encuentren, la Policía los va a capturar”, afirmó en referencia a esta tardanza en las capturas.

Con relación a la violencia contra la mujer, envió un mensaje a los agresores al declarar que “el femicidio la forma más extrema de violencia” y garantizó que serán perseguidos por la ley.

Por estos motivos, el agente hizo un llamado a la población a interponer denuncias a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, al señalar que la denuncia temprana puede prevenir hechos violentos.

Ponce reiteró que la reducción de la incidencia delictiva es un proceso que requiere tiempo y el involucramiento de toda la sociedad.

Los homicidios en Honduras han incrementado en un 5 %, según estadísticas de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), que contabilizó al menos 624 muertes violentas entre el 1 de enero y el 10 de abril del presente año. AD