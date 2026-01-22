DPI desmantela taller clandestino y recupera 20 motocicletas con reporte de robo en Tegucigalpa

Tegucigalpa – Producto de las diversas operaciones policiales en el marco del Plan Solución contra el Crimen, Fase III, funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través del Departamento de Delitos Contra la Propiedad (DDCP-DPI), ejecutaron una operación de alto impacto que dejó como resultado la detención en flagrancia de dos sujetos, la recuperación de 20 motocicletas con reporte de robo y el desmantelamiento de un taller clandestino dedicado a la desarticulación de vehículos.

Esta importante acción policial se llevó a cabo en la colonia La Era, de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, donde fueron requeridos los dos sospechosos, ambos de 20 años de edad, a quienes se les supone responsables del delito de encubrimiento, al mantener en funcionamiento un taller ilegal para el desmantelamiento de motocicletas robadas.

Durante la intervención policial se logró el decomiso de ocho motocicletas completas, las cuales presentan denuncias formales por los delitos de robo con violencia, robo con fuerza y hurto simple, además de 12 motocicletas totalmente desmanteladas, cuyas series de chasis habían sido modificadas para dificultar su identificación.

Asimismo, se decomisaron numerosas piezas y repuestos de motocicletas, entre ellas motores, tanques, escapes, amortiguadores, baterías, manubrios, parrillas, retrovisores y otros accesorios, evidenciando la magnitud de la actividad ilícita.

Según las investigaciones preliminares, los sospechosos operaban principalmente en horas de la madrugada en puntos estratégicos, sustrayendo motocicletas estacionadas en distintos sectores de la ciudad, para luego trasladarlas al taller clandestino donde eran desmanteladas y comercializadas por partes, a precios más cómodos.

Posteriormente, los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía de turno, junto con la evidencia decomisada, para continuar con el proceso legal correspondiente, en perjuicio de la Administración de Justicia y múltiples testigos protegidos. JS