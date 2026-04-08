DPI decomisa 18 armas de fuego en casa de empeño en El Progreso, Yoro

El Progreso – Funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con otras direcciones especializadas, realizaron inspecciones en varias casas de empeño en esta ciudad, logrando el decomiso de 18 armas de fuego.

Las acciones se efectuaron en establecimientos considerados de interés operativo, incluyendo casas de empeño, moteles, yonkers y autolotes, con el objetivo de contrarrestar la circulación irregular de armas de fuego y otros ilícitos.

De acuerdo con el informe policial, el decomiso se realizó por infracciones al artículo 99 de la Ley de Control de Armas de Fuego en Honduras, al detectarse irregularidades en la tenencia y registro del armamento encontrado.

Entre las armas decomisadas se contabilizan pistolas de reconocidas marcas como Taurus, Beretta, Glock, Girsan, Heckler & Koch y Rock Island Armory, así como revólveres Smith & Wesson y otros de distintos calibres, incluyendo 9 mm, .38 y .357, además un fusil.

El armamento decomisado será remitido a las instancias correspondientes para el debido proceso legal e investigativo. JS