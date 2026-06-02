DPI captura al primer sospechoso de la masacre de Rigores, Trujillo

Tegucigalpa- El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce, informó sobre la captura del primer sospechoso vinculado a la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde el pasado 21 de mayo fueron asesinadas 20 personas.

–El detenido lideró la masacre, según afirmaron las autoridades policiales.

–El detenido fue capturado en La Ceiba, y se apoda «El Gato».

Según detalló el funcionario, las investigaciones apuntan a que el conflicto estaría relacionado con disputas por el control y robo del fruto de la palma africana, una actividad que genera importantes ingresos económicos en la zona.

Ponce señaló que en el sector operan bandas criminales dedicadas al robo de la producción de palma africana, situación que ha provocado enfrentamientos violentos y generado un clima de inseguridad entre los habitantes.

El jefe policial indicó que el detenido será puesto a disposición de las autoridades judiciales en las próximas horas para que responda ante la justicia hondureña por los delitos que se le imputan en relación con este caso.

Asimismo, destacó que la captura representa un avance significativo dentro de las investigaciones desarrolladas por los equipos especializados de la DPI, quienes continúan recolectando pruebas y realizando diligencias para esclarecer completamente los hechos.

«Las investigaciones están bien avanzadas, esperemos dar con la captura de otros responsables», manifestó Ponce al referirse al progreso de las pesquisas.

Las autoridades aseguraron que los operativos continuarán en la zona con el objetivo de capturar a los demás involucrados y desarticular las estructuras criminales que estarían detrás de estos hechos violentos. IR