DPI captura a sospechoso de asaltos en taxi luego de viralizarse imágenes del vehículo en redes sociales

Tegucigalpa – En respuesta a denuncias ciudadanas y medios de comunicación difundidas a través de redes sociales sobre un vehículo tipo taxi presuntamente vinculado a robos en la capital, funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lograron la ubicación y detención del supuesto responsable.

– Las verificaciones realizadas en la base de datos de la Policía Nacional indican que el ahora detenido se encuentra registrado por irrespeto y amenazas contra funcionarios policiales, registrados el 8 de enero de 2019.

La operación policial fue ejecutada por especialistas del Departamento de Delitos Contra la Propiedad (DDCP), en coordinación con agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención N.º 1 (UMEP-1), quienes desarrollaron labores de inteligencia e investigación que permitieron identificar y detener al individuo mientras se desplazaba por el barrio La Ronda, en el municipio del Distrito Central.

El detenido es un ciudadano de 25 años, originario y residente de Tegucigalpa, quien es señalado como presunto sospechoso de participar en delitos de robo con violencia o intimidación agravado.

De acuerdo con el informe investigativo, el día viernes 15 de mayo del presente año, mediante una alerta generada por el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, se reportó que un vehículo tipo taxi habría sido utilizado para perpetrar un asalto bajo amenazas e intimidación contra varias personas.

Tras recibir la denuncia, la DPI activó de forma inmediata un equipo especializado que inició las diligencias investigativas y operativas correspondientes, logrando ubicar el automotor y posteriormente efectuar la detención del presunto implicado.

Durante la intervención policial, los agentes le decomisaron como evidencia un vehículo tipo turismo, color blanco, utilizado aparentemente para la comisión del robo.

Asimismo, las verificaciones realizadas en la base de datos de la Policía Nacional reflejan que el ahora detenido se encuentra registrado por irrespeto y amenazas contra funcionarios policiales, registrados el 8 de enero de 2019.

La DPI hace un llamado a la población a continuar denunciando cualquier hecho delictivo mediante los canales oficiales, recordando que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir y combatir la delincuencia. JS