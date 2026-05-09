DPI captura a prófugo de la justicia que se fugó de centro penal en 2014

Tegucigalpa – Funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), lograron la captura de un ciudadano que permanecía prófugo de la justicia desde hace más de diez años tras fugarse del centro penitenciario en Támara, Francisco Morazán.

-El sospechoso permanecía prófugo desde el año 2014 tras escapar del centro penitenciario.

El detenido de 30 años de edad, mantenía una orden de aprehensión pendiente por suponerlo responsable de los delitos de homicidio y portación ilegal de arma de fuego en perjuicio de Yolanda de Jesús Martínez Rodríguez.

El sospechoso fue localizado y capturado en el sector de La Invasión Las Camelias, Atlántida, informó la dependencia.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron en el año 2013 en la colonia Asentamientos Humanos, sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, donde perdió la vida una ciudadana. En ese momento, agentes policiales requirieron al sospechoso por portación ilegal de arma de fuego y posteriormente se determinó su supuesta vinculación con el homicidio.

Tras las audiencias correspondientes, el imputado fue enviado al Centro Penal de Támara, Francisco Morazán, de donde logró fugarse en el año 2014, permaneciendo desde entonces evadiendo la justicia hondureña.

Luego de su captura, el sospechoso será remitido al ente judicial correspondiente que solicitó su detención para continuar con el proceso legal con base a la ley. (RO)