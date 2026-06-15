DPI captura a presunto “Coyote” en Comayagua

Tegucigalpa – La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ejecutó la captura de un individuo que presuntamente cobraba hasta 3 mil dólares (80 mil lempiras) por persona para trasladarlas de manera irregular hacia los Estados Unidos y posteriormente entregarlas a organizaciones criminales en territorio mexicano.

La acción operativa fue ejecutada por un equipo de investigadores de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC) en el municipio de El Rosario, Comayagua, se informó.

El presunto “coyote” -traficante de personaswil- es un hombre de 42 años de edad, de oficio comerciante, originario y residente en el mismo sector donde se llevó a cabo su captura.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por agentes policiales, el detenido presuntamente forma parte de una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de personas.

Dicha organización se encargaba de captar migrantes y cobrar sumas que oscilaban entre 2 mil 500 y 3 mil dólares por persona, ofreciendo gestionar documentación falsificada con el propósito de evadir los controles migratorios y facilitar el ingreso irregular a los Estados Unidos.

Asimismo, se estableció que durante el año 2023 una de las víctimas entregó al sospechoso la cantidad de 7 mil 600 dólares para coordinar el traslado de varios familiares hacia los Estados Unidos.

Como parte del acuerdo, los migrantes fueron trasladados hasta territorio mexicano, donde posteriormente fueron entregados a una organización criminal que continuaría con su movilización irregular hacia el destino final. Sin embargo, estas personas no lograron llegar a los Estados Unidos y finalmente fueron deportadas de regreso a Honduras.

Tras las investigaciones desarrolladas y las denuncias interpuestas por las víctimas, al sospechoso se le ejecutó una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua el 20 de junio de 2025.

Según el documento judicial, al detenido se le supone responsable del delito de tráfico ilícito de personas en perjuicio de testigos protegidos.

Por lo anterior, el capturado fue remitido ante el juzgado competente, instancia encargada de continuar con el proceso legal conforme a lo establecido en el Código Penal. (RO)