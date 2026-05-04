DPI captura a pastor acusado de abuso contra una adolescente en Lepaterique

Tegucigalpa – La portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Joseline Mairena, informó sobre la captura de un hombre de oficio pastor, señalado por un delito de abuso en perjuicio de una adolescente de 17 años.

La detención se realizó en el municipio de Lepaterique, tras una denuncia interpuesta por la víctima, lo que permitió a las autoridades iniciar un proceso investigativo.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió el pasado 1 de mayo, cuando la menor se dirigía a una iglesia para practicar piano.

A partir de ese momento, los agentes de la DPI desarrollaron labores de seguimiento y vigilancia que culminaron con la ubicación y captura del sospechoso.

El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente. AD