DPI captura a cabecilla de banda dedicada al robo de vehículos

Tegucigalpa – La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) confirmó la detención de un supuesto cabecilla de una estructura criminal dedicada al robo, desmantelamiento y comercialización ilegal de vehículos en la capital.

El vocero de la institución, Wilfredo Maldonado, detalló que el capturado es un hombre de 40 años conocido en el ámbito criminal como “El Payaso”, líder de la banda denominada “Los Millonarios”.

La operación se ejecutó en el sector de la aldea Río Hondo, en el Distrito Central.

Según el portavoz, el detenido estaría vinculado al robo de más de 20 vehículos desde enero de este año, así como a operaciones previas relacionadas con desmantelamiento y venta de autos de alta gama.

“Se dedicaban al robo, desmantelamiento y comercialización ilegal de vehículos de alta gama”, explicó.

Las investigaciones señalan que la estructura operaba en distintos puntos de la capital y utilizaba talleres clandestinos, donde alteraban los vehículos para su venta ilegal en distintos departamentos del país.

Maldonado agregó que el detenido ya había sido recluido en 2023 por delitos similares, además de estar vinculado a tráfico de drogas y porte ilegal de armas. AD