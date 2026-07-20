DPI asegura que asesinato de cuatro primos en La Ceiba “no quedará en la impunidad”

Tegucigalpa – La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) aseguró que serán capturados los responsables del asesinato de cuatro jóvenes ocurrido el pasado fin de semana en La Ceiba.

(LEER): Matan a cuatro primos en La Ceiba, Atlántida

El director nacional de la DPI, comisionado Rolando Ponce Canales, informó que la Policía Nacional desplegó equipos especializados de unidades tácticas operativas para apoyar las diligencias en la zona, luego del crimen que generó conmoción.

“Este caso no va a quedar en impunidad. En la investigación criminal reina lo que es la evidencia”, manifestó el jefe de la DPI.

Canales explicó que las investigaciones se concentran actualmente en el análisis de las escenas del crimen, debido a que los cuatro jóvenes fueron encontrados en diferentes puntos.

Líneas de investigación

El comisionado señaló que la institución ya cuenta con varias líneas de investigación , pero evitó revelar detalles para no afectar el desarrollo de las diligencias ni alertar a posibles responsables.

Así también, indicó que será el proceso científico y técnico el que permitirá establecer la causa y los perpetradores del crimen.

“No hay crimen perfecto; donde hay contacto humano se saca lo que se llama el ADN del delito”, afirmó.

Las víctimas, según información preliminar, serían cuatro jóvenes de 13, 16, 18 y 20 años, quienes eran familiares entre sí y presuntamente pertenecían a una congregación religiosa de la ciudad de La Ceiba.

“Son jóvenes prometedores de un futuro. La Policía sigue trabajando y de este caso no va a caer ninguna oportunidad”, sostuvo.

Por último, la DPI también hizo un llamado a la población para colaborar con las autoridades mediante la denuncia ciudadana, ya que puede ser clave para avanzar en la captura de los responsables. AD