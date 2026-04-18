DPI arresta al cuarto implicado del asesinato de la “Tiktoker” en Tocoa

Colón – Como resultado de las diligencias investigativas desarrolladas en torno al asesinato de una creadora de contenido digital, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) logró la detención de un cuarto sospechoso vinculado a este hecho criminal.

El detenido es un joven de 23 años, originario y residente en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, quien ha sido identificado como presunto cómplice en el dantesco crimen.

Su detención se deriva de las investigaciones realizadas por los agentes de la DPI, así como de las declaraciones brindadas por el propio imputado a medios de comunicación, las cuales fueron analizadas por las autoridades competentes y consideradas como un elemento relevante dentro del proceso investigativo, permitiendo a la Fiscalía del Ministerio Público ordenar su formal requerimiento.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el pasado miércoles 15 de abril, en horas de la noche, tres personas; entre ellas dos mujeres, habrían privado de su libertad a la víctima, obligándola a abordar un vehículo tipo turismo, mientras esta solicitaba auxilio.

Posteriormente, la trasladaron hacia una finca de palma africana ubicada en las cercanías del desvío del municipio de Tocoa, donde presuntamente le quitaron la vida utilizando un arma blanca.

Las investigaciones realizadas por los agentes de la DPI establecen como principal hipótesis que el móvil del crimen estaría relacionado con una venganza.

Cabe señalar que el día jueves 16 de abril de este mismo año, el ahora imputado brindó declaraciones a un medio de comunicación sobre la forma en que ocurrieron los hechos.

A raíz de dichas declaraciones y otros elementos de prueba recabados, la Fiscalía del Ministerio Público de la jurisdicción correspondiente ordenó su detención.

De esta manera, el sospechoso enfrentará cargos por suponerlo responsable de los delitos de asesinato, privación ilegal de la libertad y robo con violencia, en perjuicio de la joven Katerin Carmiel Mejía Argueta, de 17 años.

Durante el procedimiento, las autoridades le informaron sobre sus derechos como persona detenida, conforme a la normativa vigente, y posteriormente será remitido ante el Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente. JS