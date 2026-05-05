DPI alerta que crimen organizado en Honduras está reclutando a menores

Tegucigalpa – El director de la Dirección Policial de Investigación (DPI), Rolando Ponce, alertó hoy que el crimen organizado en Honduras está reclutando a menores de edad para cometer sus fechorías.

“Hay una alta población de menores infractores”, afirmó el comisionado, al referirse al incremento de casos vinculados a jóvenes en conflicto con la ley.

El funcionario ejemplificó que “la semana pasada se retuvieron a tres menores infractores que entraron a una residencial y desmantelaron 25 vehículos”,

Le quitan los espejos, los parabrisas y esto lo van a vender en su momento a los lugares que les llaman tópeles, expuso.

La retención de menores infractores revela que estos están siendo reclutados por parte del crimen organizado, reiteró.

Lamentó que la actual ley limita la retención de menores en el país por lo que como cuerpo de seguridad se ven limitados en sus funciones.

“Solo hay dos formas de aprender a un menor de edad en Honduras: agarrarlo en flagrancia o con una orden de aprehensión”, criticó.

En ese sentido, indicó que “el caso pasó a fiscalía y estamos esperando que en los próximos días salga esa orden de aprehensión”.

Los menores de edad son uno de los grupos más vulnerables en la sociedad hondureña, según grupos defensores de derechos humanos. (RO)