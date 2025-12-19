DPI advierte sobre estafas en compras en línea

San Pedro Sula – Ante el incremento de compras en línea por las festividades de fin de año, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) alerta a la población del Valle de Sula sobre el aumento de estafas digitales, especialmente durante la temporada navideña, cuando muchas familias reciben el beneficio del aguinaldo y realizan transacciones por redes sociales y plataformas de comercio electrónico.

Las autoridades recomiendan extremar las medidas de autoprotección y desconfiar de ofertas excesivamente atractivas, precios muy por debajo del mercado o vendedores que presionan para concretar pagos inmediatos. En muchos casos, las estafas se originan desde cuentas y perfiles falsos en redes sociales, creados para simular negocios legítimos.

¿Cómo identificar cuentas y perfiles falsos?

La DPI aconseja verificar la antigüedad del perfil, revisar si cuenta con información completa, fotografías reales y publicaciones constantes. Es importante desconfiar de cuentas recién creadas, con pocos seguidores, comentarios deshabilitados o que solo publican imágenes genéricas. También se recomienda buscar reseñas externas, opiniones de otros compradores y confirmar si el perfil está verificado en la plataforma.

Antes de realizar un pago, se sugiere solicitar datos claros del vendedor, como nombre completo, número de identidad, dirección física, teléfono fijo y comprobantes legales de operación. En el caso de empresas, verificar su existencia en registros oficiales, páginas web institucionales y canales de atención al cliente. Evite realizar transferencias a cuentas personales cuando se trate de supuestos negocios formales.

Importancia de la denuncia

La DPI enfatiza que denunciar oportunamente cuando se es víctima de una estafa en línea es fundamental para iniciar investigaciones, prevenir nuevos casos y llevar ante la justicia a los responsables. La institución cuenta con una unidad especializada en investigación de ciberdelitos, con capacidad para analizar evidencias digitales y judicializar casos contra personas involucradas en fraudes electrónicos.

Se hace una llamado a la población a tomar medidas de autoprotección, informarse y actuar con prudencia durante las compras navideñas. La prevención y la denuncia son claves para reducir estos delitos que tienden a incrementarse en esta época del año. JS