DPI aclara que solicitud de antecedentes policiales se realizará únicamente de forma presencial

Tegucigalpa – La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de comunicación oficial informó a la ciudadanía que el trámite para la solicitud de antecedentes policiales se estará realizando únicamente de manera presencial, por lo que los interesados deberán acudir personalmente a efectuar el proceso.

La institución detalló que, para gestionar este documento, las personas deberán presentarse con sus documentos en regla, entre ellos: fotocopia de la tarjeta de identidad o fotocopia del pasaporte, así como el respectivo recibo de pago emitido por la Tesorería General de la República (TGR).

Las autoridades solicitaron a la población tomar en cuenta esta disposición al momento de realizar el trámite, con el fin de evitar inconvenientes y agilizar el proceso en las oficinas correspondientes.

La Dirección Policial de Investigaciones reiteró su llamado a cumplir con los requisitos establecidos para garantizar una atención ordenada a quienes soliciten este documento oficial, requerido para diferentes trámites en la sociedad. LB