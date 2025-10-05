Dos titanes, un color: Apple y Swift coinciden en el naranja para sus últimos proyectos

Nueva York – Los gigantes del marketing Apple y Taylor Swift han coincidido este otoño en el color naranja para subrayar la identidad visual de sus nuevos lanzamientos: el iPhone 17 Pro en «naranja cósmico», en el caso de la compañía de la manzana mordida, y un vinilo anaranjado para ‘The Life of a Showgirl’, el duodécimo álbum de la cantante.

José Mendoza, director y profesor en programas de negocios de la Universidad de Nueva York, describe el hecho de que estos dos titanes se hayan decantado por la misma paleta cromática como una «bienvenida coincidencia», sobre todo para Apple.

«Que una estrella como Taylor Swift elija una paleta de color similar a una de las opciones de su teléfono, es como una coincidencia bienvenida; no lo habría sido si fuera Samsung el que presentara un dispositivo del mismo color al mismo tiempo, ya que habría diluido el impacto del lanzamiento (del iPhone)», apunta.

En cualquier caso, Mendoza no cree que ninguna de las dos marcas haya copiado a la otra, ya que ambos proyectos toman meses de preparación y el anuncio de los colores por parte de Apple y Swift se dieron con semanas de diferencia.

Pero sí que señala que se pudieron haber apoyado en tendencias del último año para tomar su decisión, como el hecho de que el color del Año de Pantone en 2024 fuese el ‘Peach Fuzz’ (Pelusa de melocotón o durazno), un tono anaranjado.

El naranja estuvo muy presente en las pasarelas de moda a principios de este año, y los tonos cítricos anaranjados fueron una de las tendencias de color de este verano, según Vogue.

Cada álbum, época o «era» de Swift ha tenido un color: ‘Midnights’ era azul oscuro; ‘Reputation’, era negro; ‘Lover’ era rosa pastel, y así sucesivamente. El fandom de Swift no se sorprendió cuando se anunció que el color de esta nueva era sería el naranja, pues la artista había dejado pistas o «easter eggs».

A medida que se acercaba el final de su gira de más de 150 conciertos más aparecía este color en su vestuario de Swift y en el de su elenco; el libro oficial de la gira ‘Eras’ también incluía mucho naranja, insinuando así que este color se asociaría con el próximo álbum.

El naranja, tendencia en redes

Después de que Swift anunciara en el pódcast New Heights -presentado por el jugador de fútbol americano y prometido de Swift, Travis Kelce, y por su hermano y ex jugador de fútbol americano, Jason Kelce- que su nuevo álbum sería naranja las búsquedas de ese color se dispararon en Pinterest, red social donde se pueden guardar imágenes o videos relacionados con moda, cocina o decoración, entre otras categorías.

La plataforma indicó a EFE que, en comparación con septiembre de 2024, las búsquedas «estética naranja de Taylor Swift» subieron un 988 %, las de «colores de uñas otoñales naranjas» aumentaron un 9.555% y las de «diseño de traje naranja», un 3.176%.

No obstante, la red social apuntó que no vio «un aumento significativo en las búsquedas» de ‘cosmic orange’, el nombre del color del nuevo iPhone.

Mendoza apunta que pese a que Apple y Swift se decantaron por el mismo color, cada marca lo usa de una manera distinta. En el caso de la artista, simboliza marcar el inicio de algo diferente.

Por su parte, Apple usa la estrategia de lanzar un iPhone con un color inédito para «despertar el deseo de consumir».

«Un usuario puede pensar: ‘Oh, es mi color favorito. Tengo que tener un modelo de este color’, ya que saben que no lo volverán a lanzar y eso hace que ese producto tenga un poco más de valor simplemente porque es un color que aparece durante un tiempo limitado», explica Mendoza. EFE