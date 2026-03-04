Dos tercios de Cuba en apagón por un fallo masivo en el sistema eléctrico nacional

La Habana– Millones de cubanos quedaron este miércoles sin suministro eléctrico después de que una falla desconectara el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en dos tercios del país, informó la estatal Unión Eléctrica (UNE).

«Se produjo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional desde Camagüey (este) hasta Pinar del Río (oeste). Ya se encuentran activados todos los protocolos para el restablecimiento del SEN», escribió en redes sociales la UNE.

La causa tras este apagón masivo se encuentra en la «salida inesperada» de la termoeléctrica Antonio Guiteras (en Matanzas, oeste) por «un salidero en la caldera» a las 12:41 hora local (16:41 GMT). Esta central, una de las mayores, es fuente frecuente de problemas técnicos.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) agregó por su parte que la central termoeléctrica de Felton (en Holguín, este), otra de las mayores del país, «mantiene en línea» una de sus dos unidades, lo que teóricamente debería facilitar las tareas de reconexión.

Cuba sufre una aguda crisis energética desde mediados de 2024, pero en las últimas semanas se ha agravado fruto del asedio petrolero de EE.UU. En el último año y medio se han registrado cinco apagones nacionales y varios parciales.

Esta avería no guarda relación con la previsión de la UNE para este miércoles, que ya anticipaba grandes apagones durante toda la jornada, el mayor de ellos cubriendo el 63 % del país.

Este porcentaje es uno de los mayores registrados desde que Cuba empezó en 2022 a difundir regularmente estadísticas energéticas. El apagón récord tuvo lugar este lunes, con una tasa cercana al 64 %.

Los cortes diarios cuando no hay averías superan las 20 horas diarias en amplias regiones del país y las 15 en algunos puntos de La Habana.

Este miércoles, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas se encuentran fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Estas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero (porque emplean en su mayoría petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan las obsoletas termoeléctricas, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

De otro 40 % del mix era responsable en los últimos años la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que el Gobierno ha indicado que lleva desde enero básicamente parada por la falta de combustible.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector. El Gobierno cubano destaca el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde el 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años. EFE/ir