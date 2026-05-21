Dos sucesos de junio de 2023 con 46 y 13 muertos, los saldos recientes más trágicos de matanzas en Honduras

Tegucigalpa – Las masacres han sido sucesos que se convierten cada vez más cotidianos en Honduras. Generalmente estos escenarios de homicidios múltiples suelen dejar en promedio entre tres y cinco muertos por escena, pero los saldos recientes más trágicos datan de junio de 2023.

– Este jueves 21.05.2026. se produjeron dos masacres, una en Trujillo con más de 10 muertos y otra en Corinto con nueve víctimas.

La matanza de 46 reclusas en una cárcel de Támara el 20 de junio de 2023, es quizás el suceso más cruento de los últimos años en este país centroamericano.

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La otra masacre con saldos más brutales fue cuatro días después en un billar de Choloma, donde fueron acribilladas 13 personas.

Ese mes de junio de 2023 se saldó con 11 masacres, lo que provocó que la entonces presidenta Xiomara Castro relevara al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y en su lugar nombrara a Gustavo Sánchez. JS

Las masacres de junio de 2023

1. La Libertad, Comayagua –4 de junio– 3

2. Nacaome, Valle –10 de junio– 3

3. San Pedro Sula Cortés- 11 de junio– 6

4. San Pedro Sula Cortés- 11 de junio– 3

5. Tela, Atlántida –14 de junio– 3

6. Cedros, FM –19 de junio– 3

7. Támara, FM –20 de junio– 46

8. San Pedro Sula -22 de junio- 3

9 Choloma, Cortés 24 de junio– 13

10. Tegucigalpa FM- 25 de junio– 3

11. Omoa, Cortés –28 de junio– 3