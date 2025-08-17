Dos policías heridos en toma de estadio de El Progreso por colectivos de Libre

Tegucigalpa – Un grupo de colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) se tomó esta madrugada las instalaciones del estadio Humberto Micheletti de la ciudad de El Progreso, Yoro, al no estar de acuerdo con las reparaciones que se realizan en el lugar.

Una decena de personas irrumpió en el recinto deportivo en las primeras horas del día y rompieron cadenas y candados e ingresaron al lugar, según consta en un video grabado por un ciudadano.

Posteriormente, la Policía Nacional confirmó que en el incidente dos policías municipales que resguardaban el lugar resultaron heridos.

“Vino un pequeño grupo de personas, quisieron irrumpir y vinieron a provocar y fue cuando resultaron dos policías municipales lesionados producto de las piedras asimismo una cantidad aproximadamente de 20 personas ligeramente lastimados”, indicó el comisionado Rolando Ponce. PD