Dos personas mueren en tiroteo en carretera CA-5 en Potrerillos, Cortés

San Pedro Sula – Dos personas fueron asesinadas en las últimas horas en un atentado criminal en la carretera CA-5 en el municipio de Potrerillo, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Daniela Roxana Sánchez Baca y Julián Zelaya Castellanos.

Se informó que cuatro personas iban a bordo de un vehículo color azul celeste marca Honda fue interceptada por sujetos armados e iniciaron un intercambio de disparos en el sector de La Garroba.

La mujer perdió la vida de manera inmediata, mientras que la otra víctima pereció en el Hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula por la gravedad de sus heridas.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en sucesos violentos, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG