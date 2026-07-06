Dos ondas tropicales ingresarán al territorio hondureño esta semana

Tegucigalpa – De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), dos ondas tropicales ingresarán al territorio nacional esta semana.

Así lo confirmó el pronosticador de turno, Jairo García, quien detalló que la primera onda tropical ingresará el miércoles y la segunda lo hará el sábado.

Detalló que las condiciones de lluvias afectarán principalmente el norte y occidente del país, en el caso de la onda tropical que ingresará el miércoles.

Entre tanto, la onda tropical que ingresará el sábado dejará mejores condiciones de lluvias para todo el país, dijo.

No obstante, los mayores acumulados de lluvia para el sábado se esperan para el occidente, centro y oriente del país.

Para el domingo también se prevén lluvias y chubascos producto del remanente de la onda tropical, agregó.

Lo anterior se convierte en una buena noticia para varios sectores del país que se encuentran bajo una emergencia hídrica a causa de la prolongada sequía. (RO)